Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato alcuni rendering non ufficiali dei modelli Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ unitamente ai primi video hands-on dei telefoni.



Oggi invece spuntano alcune immagini ufficiali (scoperte da WinFuture) che mostrano in modo chiaro i colori in cui saranno disponibili i modelli della gamma flagship di Samsung.

I video ufficiali trapelati i giorni scorsi hanno mostrato l’utlilizzo della doppia colorazione nella zona della fotocamera. Una scelta di design nuova rispetto ai recenti modelli, che appare più evidente nella versione Violet. La versione in colore bianco, invece, offre tinte più sfumate, con la parte posteriore bianca e una cornice in argento in prossimità del gruppo ottico.

Le colorazioni rosa e grigio scuro, infine, utilizzano un’unica tonalità di colore per i pannelli posteriori.



Nell’immagine qui sotto vi mostriamo nel dettaglio come la parte metallica del telaio del telefono si fonde con il gruppo delle fotocamere.

Per quanto riguarda il design di Galaxy S21 e S21+, il primo è essenzialmente la versione più grande del secondo. Un’altra differenza è che il Galaxy S21 dovrebbe avere un dorso in plastica mentre le versioni Plus e Ultra continueranno a utilizzare pannelli in vetro.



La serie S21 dovrebbe costare quanto la generazione S20, ma verrà lanciata prima del solito, a gennaio.