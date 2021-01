Samsung Galaxy S21: la nostra videorecensione

I nuovi Samsung Galaxy S21 sono stati presentati 10 giorni fa, sono già disponibili in prevendita in tutti i principali canali on-line e saranno disponibili nei negozi entro la fine di gennaio. La gamma è composta da tre modelli, Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, tutti dotati di connettività 5G.

Noi abbiamo provato in anteprima il modello Galaxy S21 5G, la variante “più piccol”a della nuova famiglia flagship del produttore sudcoreano. Il dispositivo è dotato di un display da 6,2 pollici e di una piacevole la finitura della cover posteriore (il colore che vedere nella recensione è quello scelto da Samsung per promuovere la nuova linea).



Il processore Exynos 2100 (realizzato con tecnologia a 5 nm) assicura consumi energetici ben gestiti. Ne trae giovamento l’autonomia che, grazie anche alla batteria da 4.000 mAh, consente di arrivare a fine giornata senza grossi problemi. Ottime le performance della tripla fotocamera, che permette di spaziare dall’ultra wide allo zoom ibrido 3x. Al solito ben strutturata la One UI che consente di interagire con lo sconfinato ecosistema di Samsung. Purtroppo i nuovi Galaxy S21 non hanno l’espansione di memoria e neanche il jack audio da 3,5mm.

Prezzo: 879 euro per la versione 8/128 GB e 929 euro per la versione 8/256 GB, oggetto di questa recensione.

Ma non anticipiamo altro: godetevi la nostra videorecensione del Galaxy S21 realizzata da Ivan Paparella.

Qui la scheda tecnica