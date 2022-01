Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: svelata la griglia dei prezzi in euro

Il Samsung Galaxy S22 è senza dubbio uno dei modelli di smartphone più attesi. La sua presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel mese di febbraio, forse nei primi giorni. Nel frattempo l’azienda ha iniziato ad anticipare alcune caratteristiche che erano state oggetto di indiscrezioni, in particolare il riavvicinamento con la gamma Galaxy Note.

Una delle ultime informazioni che stiamo aspettando è ovviamente il prezzo dei diversi modelli.

Da 849 a 1449 euro

È il giornalista Roland Quandt, noto per i leak dell’ultimo secondo, a svelarci i prezzi della gamma Galaxy S22 in Europa. I prezzi possono essere leggermente diversi in Italia, ma generalmente solo di pochi euro.

Samsung Galaxy S22 128 GB: 849 euro (899 euro per 256 GB)

Samsung Galaxy S22+ 128 GB: 1049 euro (1099 euro per 256 GB)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB: 1249 euro (1349 euro per 256 GB, 1449 euro per 512 GB

Da notare che le versioni di fascia alta del Galaxy S22 Ultra, con 256 e 512 GB di storage, sono dotate di 12 GB di RAM contro 8 GB di RAM per tutti gli altri modelli. Se confrontiamo le tariffe offerte dall’S21 nel 2021, possiamo vedere che i prezzi non hanno subito grandi variazioni.

Appuntamento al prossimo Unpacked di Samsung!