Samsung Galaxy S23 a gennaio, migliorata la batteria

La serie Samsung Galaxy S23 è all’orizzonte, e prevederà alcuni miglioramenti molto interessanti. Questo è quello che ci fa sapere il leaker Digital Chat Station, che ha pubblicato alcune delle specifiche. Il punto forte del nuovo modello? La batteria.

La batteria del Samsung Galaxy S23 vedrà infatti un netto aumento di capienza rispetto al Galaxy S22: si passerà da 3.700 mAh a 3.900 mAh. Stessa cosa per il Galaxy S23 Plus, che passerà da 4.500 mAh a 4.700 mAh, mentre l’S23 Ultra rimarrà invariato a 5.000 mAh.

Potrebbe non sembrare moltissimo, ma con un processore di nuova generazione in grado di migliorare l’efficienza dei consumi il cambiamento potrebbe in realtà essere significativo. Specialmente considerando il fatto che le dimensioni dello schermo di tutti e tre i modelli invariate (6,1 pollici, 6,6 pollici e 6,8 pollici rispettivamente).

Non si sa ancora quale SoC sarà impiegato: di solito è Exynos, ma alcune voci suggeriscono lo Snapdragon 8 Gen 2. Un’ulteriore informazione è la velocità di ricarica, 25 W. La famiglia di smartphone dovrebbe essere annunciata ufficialmente a gennaio 2023.