Samsung Galaxy S23 FE: cosa possiamo aspettarci dall’ultimo modello dell’azienda coreana

Il Samsung Galaxy S22 FE non è mai arrivato ma l’azienda coreana sembra essere ben intenzionata a presentare un Samsung Galaxy S23 FE. Come riferimento, FE sta per “Fan Edition”. Questi sono tipicamente smartphone con un costo più accessibile rispetto alla serie principale a cui appartengono. Possiamo quindi aspettarci un dispositivo meno costoso del Galaxy S23, ma che conservi gran parte della sua filosofia.

Le voci sulla fotocamera

Il sito Galaxy Club, considerato attendibile quando parla del Galaxy S23 Ultra, sostiene di aver ottenuto dettagli sulla configurazione fotografica del futuro FE. Questa dovrebbe situarsi appena sotto quella dell’S23, mirando a contenere i costi e offrire un prezzo competitivo.

Dettagli sui sensori: selfie e teleobiettivo

Secondo fonti specializzate nel mondo Samsung, il sensore frontale passerebbe dai 32 Megapixel dell’S21 FE a 10 Megapixel. Questo non dovrebbe essere interpretato come un compromesso tecnico, al contrario. È preferibile un eccellente sensore da 10 Megapixel piuttosto che un inferiore sensore da 32 Megapixel. Questa configurazione è molto simile al sensore frontale dell’S23 che offre 12 Megapixel.

Riguardo agli altri dettagli, anche se ancora non conosciamo le specifiche dell’ultra grandangolo, Galaxy Club ha rivelato informazioni sugli altri due sensori. Il sensore principale dovrebbe vantare una risoluzione di 50 Megapixel, simile a quella del Galaxy S23. Il teleobiettivo, invece, raggiungerebbe gli 8 Megapixel, leggermente al di sotto dei 10 Megapixel dell’S23. Non sappiamo ancora quale sarà il suo range di zoom.

L’autonomia in discussione

La batteria del Galaxy S23 FE sarebbe stata già certificata, suggerendo un suo imminente lancio. La grande domanda ora è: a quale prezzo verrà proposto?

È bene ricordare che il lancio del Galaxy S21 FE è stato piuttosto deludente, dato che, pur essendo previsto come un modello più economico rispetto al Galaxy S21, ha avuto un prezzo simile a quest’ultimo, a causa di significativi sconti sugli smartphone Android. Con un Galaxy S23 attualmente in vendita a circa 800 euro come modello ricondizionato, il Galaxy S23 FE dovrebbe posizionarsi al di sotto di questa cifra per essere veramente appetibile.

Si prevede inoltre che il Galaxy S23 FE includerà un chip Exynos 2200, che a prima vista potrebbe non sembrare così interessante come l’efficace Snapdragon 8 Gen 2 dei modelli Galaxy.