Samsung Galaxy S23 FE prossimo al debutto: anteprima del design e specifiche

Il Galaxy S23 FE di Samsung è pronto a fare il suo debutto e il solito, affidabile, leaker Evan Blass ci offre uno sguardo esclusivo sul suo design e alcune specifiche chiave. Questo smartphone si posiziona all’ingresso della fascia alta del mercato e dovrebbe essere rilasciato entro la fine di settembre 2023. Scopriamo cosa ha in serbo per gli appassionati di tecnologia!

Il design raffinato del Galaxy S23 FE

Il Galaxy S23 FE sfoggia un design che colpisce subito. Si presenta con dimensioni compatte, una cornice in metallo e un elegante effetto puntinismo sulla parte posteriore. Con uno schermo di 6,4 pollici, si colloca strategicamente tra il Galaxy S23 da 6,1 pollici e il Galaxy S23 Plus da 6,6 pollici, offrendo così una scelta di dimensioni equilibrata.

Cosa aspettarci dal Galaxy S23 FE?

Samsung ha mantenuto il suo stile distintivo con tre sensori fotografici posizionati sul retro del telefono. Questa scelta, sebbene renda i dispositivi Samsung riconoscibili, può talvolta limitare la loro unicità. Tuttavia, questi sensori hanno molto da offrire, con un sensore principale da 50 Megapixel dotato di stabilizzazione ottica delle immagini (OIS), un’ultra grandangolare da 12 Megapixel e un teleobiettivo X3 da 8 Megapixel. Per fare un confronto, il Galaxy S21 FE aveva un sensore principale da 12 Megapixel, mentre il Galaxy S22 FE non è mai stato lanciato.

Gli leak precedenti hanno già svelato gran parte delle specifiche tecniche. Si prevede che il Galaxy S23 FE includa il processore Exynos 2200 in Europa, lo stesso chipset presente nel Galaxy S22 Ultra. Sarà affiancato da 8 GB di RAM e offrirà opzioni di archiviazione da 128 GB a 256 GB.

Presunta data d’uscita

Se non volete attendere a lungo, segnatevi la fine di settembre sul calendario. È in questo periodo che il Galaxy S23 FE dovrebbe fare la sua apparizione sul mercato, insieme a dispositivi come i Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+, le cuffie Galaxy Buds FE e la nuova generazione di tracker Bluetooth, gli SmartTags 2.