Galaxy S23: svelati i tagli di memoria della nuova gamma di Samsung

C’è una gradita novità che piacerà a tutti coloro che si accingono ad acquistare un modello della prossima gamma flagship di Samsung, ossia la linea Galaxy S23.

Tutti i modelli in listino avranno almeno 256 GB di spazio di archiviazione, secondo le ultime indiscrezioni di uno dei più quotati leaker.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Secondo Ahmed Qwaider, di cui proponiamo il più recente tweet qui sopra, l’opzione da 128 GB è sparita, così come la versione da 8 GB di Ram del Galaxy S23 Ultra, che avrà come taglio minimo i 12 GB di Ram.

Il leaker ha pubblicato solo un’opzione di archiviazione per i modelli S23 e S23+ e tre versioni per l’Ultra, sollevando la questione se si tratti di un elenco completo di tutte le varianti o se solo il modello top sia stato elencato per intero.

E allora non ci rimane di vedere cosa è stato fatto in passato per capire come potrebbe essere articolata a livello di memorie la gamma Galaxy S23.

Il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ partivano entrambi da 8/128 GB, mentre ora il Galaxy S23 e il Galaxy S23 avranno 8/256 GB come variante base. Il Galaxy S23 Ultra avrà tre opzioni: 12/256 GB, 12/512 GB e 12 GB/1 TB. I chip di archiviazione dei flagship 2022 avevano adottato soluzioni UFS 3.1, mentre ci aspettiamo che la serie Galaxy S23 passi all’UFS 4.0 che offre una velocità di lettura due volte superiore e una velocità di scrittura sequenziale 1,6 volte superiore.

C’è anche un miglioramento del 46% nell’efficienza energetica, che aumenterebbe la durata della batteria.