Incredibile: ecco dove si può già acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra (ancora non presentato)

Sono ormai davvero poche le cose che non sappiamo e che riguardano il Samsung Galaxy S23 Ultra, il nuovo flaghsip del produttore coreano che sarà presentato a San Francisco il 1 febbraio prossimo.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato l’intera lista delle specifiche tecniche, inclusi i dettagli sul nuovo sensore della fotocamera principale da 200 Megapixel, oltre ai presunti prezzi con cui il dispositivo sarà commercializzato negli Stati Uniti.

Samsung ha nel frattempo aperto le prime prenotazioni per la famiglia S23.

Tuttavia, è bizzarra la notizia di oggi, secondo la quale a Matagalpa, in Nicaragua, potrebbe esserci un modo per comprare un Galaxy S23 Ultra senza attendere febbraio. Un negozio locale chiamato KM CELL STORE ha infatti condiviso un post sulla sua pagina Facebook affermando e mostrando di possedere in stock almeno quattro unità di S23 Ultra.

Come da descrizione i modelli hanno 12 GB di Ram e 512 GB di archiviazione, e sarebbero pronti per la consegna immediata. Nessun prezzo è stato condiviso nel post, ma ci sono alcune foto che mostrano le scatole e un’unità non imballata di colore rosa.

È davvero difficile comprendere come questi telefoni siano già giunti a un negozio e ancora più difficile capire da quale distribuzione provengano. Fatto sta che, a un primo sguardo, sembra proprio trattarsi di smartphone autentici e non di cosiddetti “manichini”, per intenderci le riproduzioni in plastica che vengono realizzate per la vetrina.

E nonostante il clamore suscitato dalla vicenda, per ora, la pagina Facebook dove i samsung Galaxy S23 Ultra sono stati mostrati è ancora attiva e super visitata.