Samsung Galaxy S24: evento il 17 gennaio negli States?

Giungono conferme alle voci secondo le quali Samsung terrà l’evento Galaxy S24 Unpacked a metà gennaio e negli Stati Uniti.



La notizia, del media coreano Biz SBS, indica il 17 gennaio come data specifica per l’evento.

È interessante notare che il leaker Ice Universe – attivissimo in questi giorni con riguardo ai nuovi smartphone del produttore coreano – ha suggerito invece la data del 18 gennaio. Tuttavia, se si calcola la differenza di fuso orario tra Cina e Stati Uniti, entrambe le affermazioni potrebbero essere corrette e portare alla stessa data.



Una cosa è certa: Samsung vuole accelerare il lancio dei modellli Galaxy S24 per aumentare i propri ricavi in seguito alla frenata delle vendite dei suoi semiconduttori.



Inoltre, il 1 dicembre, il produttore di Seul lancerà anche il Galaxy S23 FE, al prezzo di 800.000 corone (circa 570 euro). Si tratta del primo modello Galaxy S FE a uscire sul mercato interno dal 2020.