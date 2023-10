Samsung Galaxy S24, svelati tutti i dettagli sul nuovo processore Snapdragon

Samsung lancerà la serie Galaxy S24 a gennaio, e oggi la variante Ultra è apparsa su Geekbench. Il dispositivo è elencato con il nome in codice SM-S928U, e pare che avrà il processore Snapdragon 8 Gen 3.

Il nuovo processore, pare, avrà una configurazione CPU di 1+3+2+2. Il core principale sarà a 3,30 GHz, di meno rispetto al modello precedente. Il resto, tuttavia, sarà migliorato: il secondo cluster è composto da tre core a 3,15 GHz, il terzo da due a 2,96 GHz e infine gli altri due vanno a 2,27 GHz.

Il Galaxy S24 Ultra testato aveva 8 GB di RAM, assieme ad Android 14, con One UI 6.1 come interfaccia. I test hanno rivelato un punteggio di 2.234 per un singolo core e 6.807 per più unità, un aumento rispettivamente del 15% e del 35% rispetto al Galaxy S23 Ultra.

Interessante notare che, come rivelato in precedenza, Samsung Galaxy S24 base utilizzerà l’Exynos 2400, mentre quello Ultra impiegherà, come abbiamo detto, lo Snapdragon 8 Gen 3. Vedremo quali saranno le differenze fra le versioni, e quale varrà la pena acquistare.