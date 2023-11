Samsung Galaxy S24 Ultra avrà la scocca in titanio. Nuove conferme

Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un telaio in titanio, seguendo così le orme dell’iPhone 15 Pro e dell’iPhone 15 Pro Max. Se ne dibatte da alcuni giorni, ma oggi un’altra voce, questa volta proveniente dalla Corea del Sud, Paese natale di Samsung, conferma l’indiscrezione.



Secondo fonti del settore, l’S24 Ultra sarà il primo smartphone Samsung ad avere una scocca esterna in titanio. A seconda dell’accoglienza riservata a questa soluzione, l’azienda potrebbe poi decidere di estenderla ad altri modelli in futuro.



Alcune settimane fa, sembrava addirittura che tutti i modelli pronti per essere presentati a gennaio 2024, cioé i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, avrebbero avuto telai in titanio. Ora sembra invece che solo la versione Ultra introdurrà il nuovo materiale.

Fra l’altro, la stessa fonte, afferma che gli attuali telai in alluminio costano a Samsung meno di 20 dollari, e la chiave per l’adozione del titanio su scala più ampia sarà la resa: rendimenti bassi potrebbero aumentare il prezzo fino a quattro o cinque volte, il che non sarebbe accettabile.



Samsung ha provvisoriamente fissato l’obiettivo di realizzare inizialmente 15 milioni di scocche in titanio, esattamente il numero di unità di Galaxy S23 Ultra spedite quest’anno. Ecco perché sembra chiaro che solo l’S24 Ultra sarà il destinatario della scocca in titanio.



Galaxy S24 Ultra avrà uno schermo piatto e, mentre il telaio esterno sarà in titanio, quello interno sarà in alluminio, proprio la stessa soluzione scelta dagli iPhone 15 di Apple.

L’intera gamma di Samsung Galaxy S24 sarà presentata il 17 gennaio negli Stati Uniti d’America.