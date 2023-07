Samsung Galaxy Unpacked 2023: ecco la data e quali saranno le novità

Un mese fa, Samsung aveva annunciato il mese in cui si sarebbe tenuto l’evento Samsung Unpacked: luglio. E, per la prima volta, in Corea del Sud. Si vociferava che si sarebbe svolto il 26 luglio, e si è rivelato un rumor vero, perché proprio oggi Samsung ha confermato la data.

Il Galaxy Unpacked a Seoul, in Corea del Sud, inizierà alle 11:00 UTC (le 13 italiane) del 26 luglio e sarà trasmesso in diretta sui social di Samsung.

Samsung non ha rivelato quanti prodotti presenterà in questo Galaxy Unpacked, ma gli slogan dicono che “Un nuovo driver culturale sta arrivando” e, soprattutto, “Join the Flip Side”, in italiani “Apri il tuo mondo”. Non è difficile immaginare quindi che vedremo la presentazione di Galaxy Z Flip5.

E il Galaxy Z Fold5? Anche questo dovrebbe arrivare il 26 luglio, Ma da Samsung non ci sono state conferme di alcun tipo. Probabilmente nei prossimi giorni verranno mostrati teaser e anticipazioni che anticiperanno il pieghevole.