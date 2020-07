Mercoledì 5 agosto, Samsung presenterà ufficialmente i suoi nuovi modelli e nel menu del produttore coreano sono previsti Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, i nuovi tablet S7 e Galaxy Fold 2. Sembrerebbe però che in questa data Samsung voglia annunciare anche il suo nuovo orologio, l’atteso Galaxy Watch 3.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere l’orologio sotto un profilo delle specifiche tecniche e del design, ora è il turno delle sue gesture per comandarlo. Come scoperto dal sito XDA Developers, Samsung ha pubblicato la sua applicazione Galaxy Watch 3 Plugin che consentirà di gestire l’orologio connesso dall’applicazione Galaxy Wearable.

Sono due le animazioni che illustrano i gesti per rispondere ad una chiamata o ignorarla. Per ricevere una chiamata direttamente dall’orologio sarà possibile utilizzare il microfono e l’altoparlante integrato nel Galaxy Watch 3 stringendo il pugno e poi allentandolo. Per rifiutare la chiamata bisognerà invece ruotare il polso. Tutto senza dovere toccare i tasti laterali.

Tra le nuove funzionalità riportate nell’applicazione Plugin Galaxy Watch 3, XDA ha rivelato anche il rilevatore delle cadute. Si tratta di una funzione in grado di rivelare quando una persona cade, facendo scattare in automatico un allarme di 60 secondi. Alla fine di questo periodo, invierà un messaggio con la propria geolocalizzazione e una registrazione audio di cinque secondi al contatto di emergenza. Troveremo poi all’appello 47 nuovi quadranti per personalizzare la schermata principale con l’ora e vari tipi di formato e colori.

Presentazione ufficiale

Il nuovo Samsung Galaxy Watch 3 sarà presentato il 5 agosto con un design molto simile al primo Galaxy Watch lanciato nel 2018 e una ghiera girevole per navigare nell’interfaccia. Ci sarà poi un GPS, compatibilità con le reti 4G, 8 GB di memoria e 1 GB di RAM, un cardiofrequenzimetro e l’ECG. Il prezzo dovrebbe aggirasi intorno ai 300/350€.