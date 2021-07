Samsung Galaxy Watch 4: nuove immagini della versione Classic

C’è molta attesa per il debutto del nuovo smartwatch di Samsung. Si tratta in realtà di una vera e propria gamma, chiamata Galaxy Watch 4, che dovrebbe comprendere diversi modelli, sportivi e classici. È proprio la versione Classic ad essere protagonista oggi, grazie ad alcune immagini piuttosto eloquenti provenienti dalla rete.

Galaxy Watch Classic eseguirà fra l’altro l’interfaccia One UI Watch di Samsung ma girerà su Wear OS di Google (che ora chiama più semplicemente solo “Wear”). Una vera propria piattaforma unificata fra Tizen e l’ambiente di Google, come annunciato pochi giorni fa dal produttore sudcoreano al MWC di Barcellona.

Come potete vedere, i rendering trapelati di Watch 4 Classic riportano il 28 (luglio??) come data, che potrebbe rappresentare il giorno dell’annuncio o il giorno del lancio. O, come spesso succede con questi rendering, potrebbe anche non voler dire alcunché.

Ci saranno tre versioni di Watch4 Classic, che dovrebbe essere venduto nelle opzioni con quadrante da 42 mm, 44 mm e 46 mm, in tre colori: bianco, grigio e nero.

La cassa di Watch4 Classic sarà in acciaio inossidabile o in alluminio (ma potrebbero anche essere disponibili entrambe le versioi). Qualsiasi cinturino da 20 mm sarà compatibile con Watch4 Classic, mentre nella confezione saranno inserite due taglie: S/M e M/L. Il display sarà protetto da vetro Gorilla Glass DX o DX+, il primo sulla versione in acciaio inossidabile, il secondo sugli orologi in alluminio. DX+ è un materiale più morbido e quindi “si adatta” meglio all’alluminio e ha una migliore resistenza ai graffi. Watch4 Classic offre una resistenza all’acqua fino a 5ATM e sarà anche certificato MIL-STD-810G.