Samsung Galaxy XCover 5: lo smartphone indistruttibile con Knox Capture

Samsung ha presentato il Galaxy Xcover 5, uno smartphone in grado di gestire utilizzi impegnativi e super resistente: il disposivo sopporta cadute da 1,5 m grazie a una scocca appositamente ammortizzata.



Si tratta di un telefono con certificazione IP68, che può dunque trascorrere più di 30 minuti in acqua a 1 m di profondità ed è sigillato contro la polvere. Galaxy Xcover 5 ha anche la certificazione militare MIL-STD810H.



Lo smartphone misura 147,1 x 71,6 x 9,2 mm e dispone di un display Lcd da 5,3 “con risoluzione 720p+. Galaxy XCover 5 è dotato di una singola fotocamera posteriore da 16 Megapixel (F/1.8) e di una fotocamera frontale da 5 Megapixel (F/2.2).

Grazie a Samsung Knox Capture – inoltre – la fotocamera posteriore da 16 Megapixel può trasformarsi in uno scanner di codici. Il telefono è animato da Android 11 (con tutte le funzionalità di sicurezza Knox), è mosso dal chipset Exynos 850 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.



La batteria da 3.000 mAh è sostituibile dall’utente. Il telefono può essere caricato tramite la porta Usb Type-C a 15 W o utilizzando una base che si collega a due pin. Non mancano l’Nfc, il riconoscimento biometrico del viso e il supporto per la doppia Sim.

Prezzo e disponbilità di Xcover 5

Il nuovo Galaxy XCover 5 sarà disponibile in Italia nella versione Enterprise Edition a partire da metà marzo 2021, a partire da un prezzo consigliato di 299,00 euro

Enterprise Edition offre una licenza di 1 anno per Knox Suite, la soluzione end-to-end per amministratori IT, che gestisce tutte le tappe del viaggio verso la mobilità aziendale.Inoltre, fornisce un supporto di sicurezza esteso grazie alla Security Maintenance Release, per cui si possono usufruire di patch di sicurezza Android e Samsung regolari fino a un massimo di cinque anni. Infine, garantisce continuità aziendale grazie a un ciclo di vita dei prodotti di due anni per fornire una gestione più semplice agli amministratori IT: i dispositivi Enterprise Edition possono essere, infatti, acquistati per due anni dal loro lancio globale.