Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4: tante nuove foto reali a 2 giorni dall’evento

Cosa sarebbe un lancio Samsung senza un leak che anticipa (quasi) tutto, a due giorni dall’evento? La presentazione di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 è prevista durante l’Unpacked del 10 agosto 2022 ma un utente di Twitter, Noh, ha pubblicato una serie di foto dei telefoni pieghevoli. Un leak che arriva dopo una sfortunata pubblicazione su Amazon questo fine settimana.

Un elemento dà credibilità a questo leak, al di là del design dei telefoni perfettamente allineato ai tanti leak degli ultimi mesi. Samsung ha chiesto senza mezzi termini a Twitter di bloccare la visualizzazione delle foto per violazione del copyright in base al DMCA per il Digital Millenium Copyright Act. Non è la prima volta che il colosso coreano utilizza questa pratica. Un gesto un po’ disperato che ha anche lo sfortunato difetto di confermare la veridicità dei leak.

Le immagini

Da queste foto possiamo notare i telefoni in condizioni reali, tenuti in mano da una persona piuttosto che in un video pubblicitario.

Ecco gli scatti in questione:

Da questi scatti si notano molti dettagli. Possiamo vedere la piega sullo schermo dei telefoni che in realtà sembra più sottile, specialmente sullo Z Flip 4. Quest’ultimo sembra leggermente più sottile del suo predecessore. Si può anche vedere (con difficoltà) la cerniera leggermente più piccola dello Z Fold 4. Infine, i bordi attorno allo schermo sembrano leggermente meno ingombranti.

In definitiva, questo leak svela soprattutto il design dei due telefoni che non dovrebbe cambiare troppo da una generazione all’altra, in attesa di conoscerne il prezzo…