Samsung Galaxy Z Flip 6: un leak ne svela il design completo!

Dopo il leak sul Galaxy Z Fold 6, è la volta del Galaxy Z Flip 6. E ancora una volta è al duo OnLeaks e SmartPrix che dobbiamo queste poche rivelazioni. L’opportunità di scoprire in immagini il presunto design dello smartphone flip di Samsung. Anche se la credibilità di OnLeaks non è più davvero da dimostrare: ci sono quindi buone probabilità che lo Z Flip 6 ufficiale assomigli a questo.

Nuove immagini rivelano il design del Galaxy Z Flip 6

Quali conclusioni possiamo trarre quando scopriamo queste foto? Samsung continua ad essere “conservatrice” da una generazione all’altra, adottando un fattore di forma e un design veramente simili. C’è da dire che il Galaxy Z Flip 5 aveva subito notevoli modifiche, con uno schermo ingrandito ed una cerniera rielaborata.

Per questo nuovo modello non dovremmo quindi aspettarci grandi sviluppi. Le linee del telefono rimarrebbero generalmente le stesse, con gli angoli ancora arrotondati. Samsung, d’altro canto, sembra optare per bordi più piatti, come quello che abbiamo visto sul nuovo Galaxy S24.

Nell’idea, questo Galaxy Z Flip 6 è quindi diverso dal Galaxy Z Fold 6, che sarebbe più ispirato al Galaxy S24 Ultra.

Le caratteristiche tecniche

Schermo interno da 6,7 pollici, schermo esterno da 3,4 pollici, stessa configurazione fotografica: ci aspettiamo che questa formula non cambi di una virgola. Potrebbe invece verificarsi un cambiamento significativo: una batteria più grande, che di fatto inciderebbe sullo spessore del telefono (7,4 mm, rispetto ai 6,9 mm dello Z Flip 5).

Il calendario commerciale di Samsung ci ha abituato a scoprire ogni estate i suoi nuovi pieghevoli. Naturalmente immaginiamo che il colosso coreano faccia una presentazione dettagliata nel corso del mese di luglio.