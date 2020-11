Samsung Galaxy Z Flip: la recensione

Quando Samsung ha lanciato sul mercato il suo Galaxy Z Flip, in molti si sono chiesti se il telefonino con lo schermo piegabile potesse funzionare davvero. Non nel senso tecnico, ovviamente, ma in senso pratico. A diversi mesi dal suo arrivo sugli scaffali, la risposta non può che essere affermativa.

I pregiudizi, va detto, non erano del tutto infondati: il prototipo del Galaxy Fold è stato cestinato, dopo che erano emersi problemi di durabilità. Ma il suo successore, ci ha davvero impressionato.

Bello e solido

Il concetto di telefonino pieghevole non è nuovo per chi segue questo settore ma mai prima d’ora qualcuno aveva portare sul mercato un modello che permettesse di piegare addirittura lo schermo.

Proprio come un laptop, il Galaxy Z Flip rimane aperto a qualsiasi angolazione. Al tatto, la sensazione è di solidità, come dimostra il fatto che aprire il telefono con un solo dito non è per nulla semplice.

Da chiuso, lo smartphone è piuttosto compatto e di forma quadrata, con un piccolo magnete che tiene attaccate le due estremità. Sta comodamente in qualsiasi tasca, anche la più piccola – un particolare che farà piacere alle donne, ne siamo certi.

Galaxy Z Flip: caratteristiche tecniche

Sotto il profilo hardware, il Galaxy Z Flip non è certo un modello di fascia media. Al suo interno infatti troviamo un processore Snapdragon 855+ OCta Core da 2,95 GHz di clock e una Adreno 640 come GPU, mentre la RAM è di 8 GB. La nota negativa riguarda la memoria: pur avendo a disposizione 256 gigabyte, questa non è espandibile in nessun modo.

Il Samsung Galaxy Z Flip è dotato anche di un modulo LTE 45, oltre naturalmente al Wi-fi, che permette di connettersi ad Internet alla massima velocità disponibile: sfogliare i propri siti preferiti, guardare un video o puntare sulla propria squadra del cuore dopo aver riscattato i bonus per scommettere, è semplice come bere un bicchiere d’acqua.

Ovviamente è presente la tecnologia Bluetooth 5.0, ormai immancabile, l’NFC per connettere due device in wireless semplicemente toccandosi, la possibilità di aggiungere una seconda SIM virtuale e una doppia fotocamera di ottima qualità.

E’ il modello del futuro?

Difficile dire se il Galaxy Z Flip può aver lanciato una nuova tendenza o se si tratterà soltanto di un fuoco di paglia. Samsung ha avuto buone risposte dal mercato, tanto che il Galaxy Z Flip 2 è in arrivo la prossima estate seppur un solo prodotto sia poco per stabilire un trend.

Sicuramente la mossa del colosso coreano non è passata inosservata, tanto che i principali rivali (da Huawei a Xiaomi) stanno lavorando in questa direzione.