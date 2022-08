Samsung Galaxy Z Flip4: piccolo, compatto e ricco di tecnologia [video]

Con Galaxy Z Flip4 [scheda tecnica qui] Samsung ripropone uno smartphone con display pieghevole dotato del classico design compatto a conchiglia, che ha rappresenato un grande successo negli anni precedenti. Questo modello, infatti, è in assoluto il dispositivo foldable più venduto di Samsung e, di conseguenza, al mondo.

Z Flip4 si presenta con un display principale pieghevole da 6,7 pollici Dynamic Amoled con risoluzione di 2.640×1.080 pixel e refresh rate adattivo di 120 Hz.

Sulla scocca esterna c’è invece uno schermo da 1,9 pollici superAmoled che, rispetto al passato, è stato molto migliorato. Ora è infatti possibile utilizzarlo per chiamare, ricevere chiamate, farsi un selfie o rispondere a un messaggio senza aprire la semiscocca. Grazie alla collaborazione tra Samsung e Meta, la modalità FlexCam è inoltre ottimizzata per le piattaforme social più popolari, come Instagram, WhatsApp e Facebook.

Il design e i colori

Il design di Galaxy Z Flip4 è elegante e si distingue per una cerniera più sottile, per i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco e la scocca in metallo lucido. Lo smartphone misura 71,9×84,9×17,1 da chiuso e 71,9×165,2×6,9 da aperto e pesa 187 grammi. Sta in una mano con assoluta comodità.

Galaxy Z Flip4 è inoltre dotato di una quasi infinita gamma colori che, nella linea Bespoke Edition arriva addirittura a 75 combinazioni cromatiche fra cui scegliere. In particolare, l’edizione 2022 si fa apprezzare per la colorazione Bora Purple e Graphite, oltre a colori nuovi, Pink Gold e Blue.

Fotocamere

Lo smartphone è dotato di una fotocamera da 10 Megapixel con selfie flash e di una doppia fotocamera posta sull’esterno della scocca dotata di due sensori: un obiettivo grandangolare da 12 Megapixel f/1.8 con stabilizzazione ottica e un secondo obiettivo ultragrandangolare, sempre da 12 Megapixel con campo visivo di 123 gradi e luminosità f2.2.

La modalità Flex di Galaxy Z Flip4

Il dispositivo dà il meglio di sé quando utilizzato in modalità Flex: piegando le due semiscocche a 90 gradi è possibile ripartire lo schermo in due parti per interagire con lo smartphone in modo più semplice. Ad esempio mentre nella parte superiore si vede un video su YouTube è possibile scorrere i commenti nella parte inferiore del display.

Hardware

Samsung Galaxy Z Filp4 è dotato di una batteria da 3.700 mAh che si avvale della ricarica rapida da 25 Watt, integra Android 12 con interfaccia One UI 4.1.1, resiste all’acqua con certificazione IPX8 ed è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Prezzi Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4 è acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 1.149 euro;

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.199 euro;

nella versione da 8GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.329 euro.

Inoltre, tutti coloro che preordineranno i nuovi dispositivi pieghevoli presso i negozi delle principali insegne di elettronica di consumo e presso l’operatore telefonico TIM avranno la possibilità di ricevere 6 mesi di abbonamento al piano standard di DAZN. Preordinando, invece, Galaxy Z Flip4 attraverso gli operatori telefonici Vodafone e WindTre, si potranno ricevere 12 mesi di abbonamento al piano standard Netflix. Per tutti, infine, la garanzia Samsung Care+ per un anno.

Anche per il Galaxy Z Flip4, c’è l’opzione di trade-in, un’iniziativa promozionale che permette di ricevere una valutazione del proprio smartphone usato (Samsung o di altri brand) a fronte dell’acquisto del nuovo foldable. In tal caso si riceverà uno sconto immediato di 150 euro alla cassa, mentre il resto del valore verrà versato etnro 15 giorni con un bonifico. La valutazione massima dell’usato è di 700 euro.