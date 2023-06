Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà una nuova cerniera di chiusura, ecco le immagini

Samsung svelerà il nuovissimo pieghevole Galaxy Z Fold 5 alla fine di luglio, durante l’evento Unpacked. Per la prima volta un leak ci svela un’immagine ufficiale che farà parte della campagna di marketing del prodotto, permettendoci di ottenere uno sguardo più da vicino sul design definitivo.

Caratteristica davvero interessante di Galaxy Z Fold 5 è la cerniera di chiusura. Infatti questa cambierà rispetto ai modelli passati, adottando una soluzione “a goccia”. Cosa significa? Che il pannello posteriore dovrebbe chiudersi perfettamente con più facilità, impedendo a polvere e acqua di entrare ma anche diminuendo le spiacevoli pieghe dello schermo.

Lo slogan della campagna, come si può vedere, è “Unfold your world”. Non uno dei più originali, forse, ma piuttosto in linea con quelli passati. Si può notare anche la presenza dell’S Pen, dispositivo che ovviamente sarà supportato dal pieghevole.

Ricordiamo che Galaxy Z Fold 5 avrà come processore uno Snapdragon 8 Gen 2, con 12 GB di RAM e 256 GB / 1 TB di memoria, schermo interno di 7,6 pollici ed esterno di 6,2 pollici e infine batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25 W.