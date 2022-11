Samsung in collaborazione con Maison Margiela per un’edizione speciale del Galaxy Z Flip 4

Con Samsung arriva una nuova edizione speciale del Galaxy Z Flip4. Realizzata in collaborazione con la boutique di moda Maison Margiela, sarà disponibile fra pochissimo in maniera molto esclusiva e con un prezzo piuttosto elevato.

Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition è stato realizzato, secondo Samsung nello “spirito dell’anticonformismo“. Tutti gli elementi del telefono sono stati rinnovati: l’aspetto esteriore, gli accessori, il packaging, perfino l’interfaccia.

Gli elementi unici del design sono ben visibili ad una prima occhiata, a cominciare dalla scocca bianca lavorata con una tecnica particolare: la décortiqué. Lo strato esterno è infatti stato appositamente strappato in alcuni punti, esponendone il nucleo.

Per di più, come già detto, l’interfaccia grafica è stata completamente ripensata, con nuovi sfondi e icone per completare il look del dispositivo. Gli accessori non sono da meno: prima fra tutta la cover, anzi le cover, visto che ne sono incluse due nella confezione. La prima utilizza la cosiddetta tecnica bianchetto con una custodia bianca verniciata e quattro punti incastonati negli angoli. La seconda è una rivisitazione del famoso anello di Maison Margiela.

Come si può ben immaginare, il Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition è una versione davvero unica. Sarà molto complesso metterci le mani sopra: infatti sarà venduta soltanto in Corea del Sud, Hong Kong, e Francia. Il primo paese a riceverla sarà la Corea del Sud: gli ordini partiranno l’1 dicembre ad un prezzo di circa 1.600€. E c’è di più: in questa occasione ne saranno disponibili solo 100 pezzi, e i clienti dovranno partecipare a un’estrazione. Ci si può aspettare una modalità simile anche per le vendite future.