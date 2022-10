Samsung: inizia la produzione di massa dei primi TV con tecnologia microLED

Sul MicroLED, Samsung ci crede da anni. In effetti, questa nuova tecnologia per display promette di risolvere definitivamente le carenze dei pannelli Oled e LCD unendo le qualità di entrambi i tipi di schermi.

Samsung si sta avvicinando all’inizio della produzione di massa e questa è un’ottima notizia.

Si inizia con i TV da 89 pollici

È il sito TheElec a riportare queste informazioni, Samsung ha avviato la produzione in serie di pannelli MicroLED da 89 pollici. Non è la prima volta che ci si aspetta una partenza di questo tipo. Come indicato da SamMobile, l’inizio della produzione dell’89 pollici era prevista per maggio 2022, ma era stato posticipata a causa degli scarsi risultati. Samsung sarebbe quindi riuscita a correggere i problemi.

Se a livello tecnologico il MicroLED si è già dimostrato valido, rimane comunque una tecnologia costosa per il grande pubblico. Le varie fasi della produzione in serie e l’abbassamento della diagonale dovrebbero renderlo più accessibile. Per il momento bisogna contare tra i 130.000 e i 150.000 euro per le versioni da 99 e 110 pollici.

Cifra per pochi, ma destinate a calare nel corso del tempo in base alle quantità prodotte.