Samsung lancerà Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 a Seul

La scorsa settimana, Lee Young-hee, Presidente del Global Marketing Center per la divisione mobile di Samsung, ha confermato che il prossimo evento Galaxy Unpacked si terrà a Seul, in Corea del Sud, la patria del produttore di smartphone.



Young-hee non ha rivelato la sede dell’evento, ma oggi Samsung ha inviato una nota stampa ai media, confermando che il Galaxy Unpacked sarà ospitato a Seoul presso il COEX Mall di Samseong-dong, a Gangnam. Secondo la manager questa “location unica offre al mondo l’opportunità di sperimentare l’affascinante mix di passato, presente e futuro che identifica Seul“.

Sin dal primo Unpacked tenutosi nel 2010 a Las Vegas, Samsung ha tenuto l’evento globale Unpacked nelle principali città del mondo, tra cui Barcellona, Berlino, Londra e New York. Samsung afferma che Seul è stata selezionata “per il suo ruolo di “influencer” delle tendenze globali grazie alla sua cultura dinamica e all’innovazione, che riflette la forte fiducia di Samsung nella categoria dei foldable”.

Sebbene Samsung non abbia ancora rivelato ufficialmente il nome dei prodotti che svelerà a questo Galaxy Unpacked, la casa sudcoreana ha confermato l’arrivo dei suoi dispositivi pieghevoli di nuova generazione, ovvero Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Ma quando si terrà il Galaxy Unpacked di Seul? Nell’ultima settimana di luglio, con tutta probabilità il giorno 26 luglio.