Samsung lancia il Galaxy S20+ 5G Olympic Edition

Samsung è un partner ufficiale storico dei Giochi olimpici e come tale ha in passato realizzato alcune edizioni speciali dei suoi smartphone flagship, che sono poi stati regalati a tutti gli atleti partecipanti.



I Giochi di Tokyo – Coronavirus permettendo – si terranno quest’estate e Samsung ha appena presentato la Galaxy S20+ 5G Olympic Edition in Matte Gold in collaborazione con l’operatore locale NTT Docomo. Quest’anno, rispetto al passato, c’è però una grande differenza: il telefono sarà disponibile per la vendita anche per i consumatori finali.



La versione speciale del Galaxy S20+ 5G è equipaggiata con 12 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione. Lo smartphone, dotato di quattro fotocamere, sarà venduto a 114.840 Yen giapponesi, ossia poco più di 1.050 dollari. Per fare un confronto, la versione non olimpica è disponibile in Cosmic Grey e il suo prezzo è di 113.000 yen, ossia 1.039 dollari.

Gli utenti che desiderano acquistare il dispositivo possono preordinarlo sul sito Web di Docomo, ma le prime spedizioni sono previste per giugno.



Ma c’è qualcuno che guarda già oltre: se la situazione di pandemia mondiale di Coronavirus non migliorerà nelle prossime settimane, le Olimpiadi potrebbero essere cancellate. Ciò potrebbe rendere il Galaxy S20+ 5G Olympic Edition un vero Gronchi rosa, un raro oggetto da collezione, che potrebbe diventare di grande valore.