Samsung lancia il programma di Self-Repair in Europa

Samsung ha annuncia la partenza del programma Self-Repair in Europa, in particolare in Italia, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Questa iniziativa fa seguito al recente lancio del programma in Corea del Sud.

Da oggi gli utenti Galaxy potranno accedere, anche nel nostro Paese, agli strumenti necessari per riparare autonomamente i propri dispositivi. Nel programma sono incluse le riparazioni dei prodotti smartphone premium serie Galaxy S20, S21 e S22 e dei modelli di Pc Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360.

A partire da oggi gli utenti delle serie Galaxy S20, S21 e S22 in Europa potranno sostituire autonomamente lo schermo con batteria inclusa, il vetro posteriore e la porta di ricarica dello smartphone.

Gli utenti della serie Galaxy Book Pro avranno accesso a sette componenti originali per effettuare la riparazione in modo autonomo. Si tratta della parte anteriore con tastiera, della parte posteriore, dello schermo LCD, della batteria, del touchpad, del tasto con lettore di impronte digitali e dei piedini in gomma. Insieme alla parte/i che il cliente desidera ordinare, sarà anche possibile acquistare un pratico kit contenente tutti gli strumenti di riparazione riutilizzabili più volte all’occorrenza.