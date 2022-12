Samsung lancia il servizio di chiamata via rete WiFi

Samsung ha annunciato il supporto della funzione di chiamata Wi-Fi sugli smartphone Galaxy, che consente di effettuare o ricevere telefonate mediante la rete Wi-Fi.

In pratica, grazie alla tecnologia Wi-Fi Calling, detta anche VoWiFi (Voice Over Wi-Fi), sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate quando si è connessi a una rete Wi-Fi garantendo la continuità della chiamata nel passaggio da una rete cellulare ad una rete Wi-Fi e viceversa, in maniera completamente automatica e trasparente.

Particolarmente utile quando non si dispone di una adeguata copertura di rete, come nel caso di luoghi isolati o all’interno di edifici. Il servizio è abilitato di default, è completamente integrato nella nuova interfaccia One UI 5.0 rilasciata con Android 13 e non richiede il download di ulteriori applicazioni. Ma ci vorrà naturalmente il supporto del servizio anche da parte degli operatori mobili, le cui tempistiche saranno più chiare nei prossimi giorni.

La funzione di “Chiamata Wi-Fi” garantisce il supporto dei servizi di rete come, ad esempio, l’avviso di chiamata, il customer care, la segreteria telefonica e le chiamate ai numeri di emergenza.

Inoltre, consente una gestione ottimizzata della copertura indoor da parte dell’operatore nelle aree con scarsa copertura di rete cellulare e conseguente ottimizzazione della qualità del servizio voce.

Al momento la funzione di chiamata Wi-Fi è disponibile sugli smartphone della serie Galaxy S22. A breve sarà disponibile su ulteriori modelli Samsung Galaxy.