Samsung lavora a uno schermo Oled pieghevole e scorrevole da mostrare al CES 2023

Samsung è da sempre pioniere nel campo dei pannelli OLED ed è stata spesso la prima azienda a sviluppare nuove tecnologie per i dispositivi mobili.

L’azienda sudcoreana ha già conquistato quasi l’intero mercato degli smartphone pieghevoli e ora sarebbe pronta a mettere a segno un nuovo “allungo” nel segmento degli smartphone e dei tablet con schermo scorrevole.

Il produttore di Seul, infatti, sarebbe pronto a lanciare il primo pannello OLED pieghevole e scorrevole al mondo. Secondo ETNews, Samsung Display presenterà il primo pannello OLED pieghevole e scorrevole al mondo al CES 2023 che si aprirà alla fine di questa settimana. Tuttavia, la società presenterà la nuova tecnologia solo ai suoi partner, a porte chiuse.



L’azienda sudcoreana lo definisce un pannello ibrido. Una volta aperto, infatti, una parte aggiuntiva dello schermo fuoriesce. Quando è completamente piegato il pannello misura 8 pollici in diagonale. Da aperto, è grande 10 pollici. Ma quando il pannello OLED ibrido viene completamente aperto ed esteso, arriva a misurare 12,4 pollici.

Samsung starebbe testando questo pannello su dispositivi in grado di passare da smartphone a tablet o laptop. Non è ancora chiaro quando Samsung Display avvierà la produzione di massa di tali schermi poiché anche i produttori di dispositivi dovranno implementare tecnologie avanzate per utilizzare tali schermi sui loro prodotti.

Gli schermi OLED sono già utilizzati su molti smartwatch, fitness band, smartphone e tablet. La tecnologia OLED si sta lentamente espandendo sui laptop e sui monitor dei PC. I pannelli OLED ibridi potrebbero essere utilizzati anche all’interno delle autovetture in quanto possono espandere lo spazio dello schermo solo quando vengono aperti e fatti scorrere.

