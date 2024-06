Samsung, Live Translate sarà disponibile per le app di terze parti

Samsung attraverso uno degli editoriali delle sue personalità esponenti ha confermato che anche i prossimi dispositivi potranno contare su alcune delle peculiarità di Intelligenza Artificiale, Galaxy AI. Una delle prossime novità, spiega il Vicepresidente esecutivo di Samsung Won-joon Choi nel post, sarà l’integrazione del Live Translate anche in app di messaggistica di terze parti, a supporto delle chiamate vocali. Un’implementazione utile, specialmente per chi deve mettersi in contatto con colleghi magari dall’altra parte del mondo e le cui telefonate potrebbero costare molto; attraverso le app di messaggistica si potrà telefonare sfruttando i dati e anche la funzionalità di traduzione offerta da Samsung.

Una soluzione però strettamente correlata ai dispositivi del produttore sudcoreano, in quanto la funzionalità sarà integrata nel modello di traduzione linguistica basata su Intelligenza Artificiale e presente sul dispositivo. Senza troppe sorprese tutto ciò sarà prossimamente disponibile anche sui nuovi dispositivi pieghevoli, ovvero Z Fold 6 e Z Flip 6, in questi ultimi giorni oggetto di leak e rumors. Non solo. Il testo, avaro di informazioni più dettagliate, lascia intendere che l’intenzione del produttore sudcoreano è quello di ampliare i dispositivi con a bordo l’IA di Samsung nel resto dell’ecosistema. A tal proposito vi è molto entusiasmo in casa Samsung, che attende chip dotato di potenza di calcolo maggiore, in particolare i chip Npu, affinché i dispositivi potranno disporre degli algoritmi più evoluti. Ora bisognerà solo attendere l’arrivo dei nuovi pieghevoli per conoscere come l’IA potrà cambiare o rivoluzionare l’utilizzo dei foldable.