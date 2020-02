Samsung mostra il Galaxy Z Flip in uno spot durante la serata degli Oscar

In attesa dell’evento Samsung Unpacked che si terrà nella serata di domani, la società sudcoreana ha deciso di offrire un’anteprima di cosa dovremmo aspettarci e ha messo on-line uno spot del Galaxy Z Flip che è andato in onda durante la cerimonia degli Oscar.



Il commercial mostra il telefono da più angolazioni, con particolare attenzione alle funzionalità della fotocamera e della chat video del dispositivo. Durante il video, Z Flip è per lo più posizionato su un tavolo con un angolo di 90 gradi e ciò permette di vedere la particolare interfaccia utente che si adatta alla posizione visualizzando il contenuto nella sola metà superiore dello schermo, con i controlli nella parte inferiore.

Samsung riconosce chiaramente la presenza di una piega al centro dello schermo principale e avvisa i consumatori dicendo: “La piega al centro dello schermo principale è una caratteristica naturale dello schermo”.

Nel video si vede anche la schermata di notifica del display secondario che è in realtà un pannello a colori in grado di visualizzare gli ID del chiamante insieme ad altre notifiche, come ora e data.



Inoltre, la pubblicità mostra anche Google Duo in esecuzione sul Galaxy Z Flip. Ciò fa pensare che il produttore coreano offrirà il supporto nativo a Duo sul dispositivo.

La scorsa settimana, infatti, Google aveva confermato che durante l’evento Unpacked di Samsung ci sarebbe stato un importante annuncio. È sempre più probabile a questo punto che si tratti proprio dell’integrazione di Google Duo sui nuovi modelli Galaxy.