Samsung: un nuovo concept di display pieghevole per gli smartphone foldable

Samsung Display ha presentato il suo nuovo prototipo di display con una cerniera che si piega sia verso l’interno sia verso l’esterno.

Il concept “Flex In & Out” consente alla cerniera di piegare il dispositivo a 360 gradi lasciando una piega significativamente meno visibile. Il prototipo è stato mostrato al portale The Verge, che non ha fornito alcuna informazione su quando il nuovo pannello e la cerniera saranno pronti per essere integrati su prodotti commerciali.

Il display è dotato di un nuovo design della cerniera che consente al dispositivo di piegarsi completamente invece di lasciare un piccolo foro a forma di goccia nella piega. Il prototipo è stato fotografato accanto a uno smartphone Galaxy Z Fold, con lo scopo di dimostrare che il dispositivo dotato della nuova cerniera sarà spesso quanto l’attuale pieghevole.

Tale design dovrebbe consentire di creare una nuova classe di smartphone pieghevoli che potrebbero non richiedere più la necessità di avere un display esterno. In tal modo si potrebbe creare più spazio per alloggiare batterie più grandi e sensori della fotocamera più grandi senza rendere il telefono più spesso.