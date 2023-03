Samsung One UI 5.1: una funzionalità di iOS in arrivo su Galaxy S22 e S21

Con ogni aggiornamento, Samsung introduce nuove funzionalità per i suoi telefoni Galaxy, e con One UI 5.1 la possibilità di ritagliare automaticamente il soggetto di una foto semplicemente rimanendo premuto su di esso è una delle novità più importanti. Questa funzionalità era precedentemente disponibile solo sui nuovi modelli come il Galaxy S23, ma a partire da aprile, gli utenti dei Galaxy S21 e S22 potranno beneficiarne.

Secondo Tech_Reve, uno dei noti leaker, l’aggiornamento che arriverà questo mese abiliterà il ritaglio automatico anche sui Galaxy S21 e S22. Altri leaker come Garyeon Han hanno suggerito che questa funzionalità sarà disponibile non solo sui modelli S21 e S22, ma anche su S20, Note 20, Z Fold 4, 3 e 2 e tutti gli Z Flip.

Inoltre, l’aggiornamento di aprile correggerà una falla di sicurezza sui Galaxy S22 con Exynos che permette agli hacker di compromettere un telefono da remoto. L’aggiornamento promette anche alcune ottimizzazioni della fotocamera per i possessori del S23.

Anche se il ritaglio automatico delle foto era già disponibile tramite altre applicazioni, avere questa funzionalità direttamente nell’app predefinita per le foto dello smartphone è un vantaggio notevole. Quindi, se stai aspettando questa funzionalità sul tuo Galaxy più vecchio, attendi pazientemente l’aggiornamento di aprile che arriverà presto.