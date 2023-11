Samsung One UI 6.0 arriva su Galaxy A34, S22 e A54 5G

Samsung ha da poco lanciato la sua interfaccia One UI 6.0 di Android 14 sui suoi smartphone top di gamma della serie Galaxy S23 e ora sta per diffondere l’aggiornamento anche su altri modelli della sua lineup.

Oggi, infatti, il produttore sudcoreano ha ufficializzato l’arrivo della One UI 6.0 per la serie Galaxy A34 5G il 17 novembre, mentre per la serie Galaxy S22 e Galaxy A54 5G vedrà l’update nella data del 20 novembre.

Di seguito le principali novità introdotte dalla nuova interfaccia, che offre una maggiore personalizzazione, facilita le operazioni di editing sui dispositivi Galaxy e introduce importanti miglioramenti alla sicurezza.

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

Fotocamera: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.