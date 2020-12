Samsung Pay aggiunge la funzione di Gift Card all’app

Samsung Pay, il sistema di pagamento elettronico di Samsung Electronics ha introdotto la sezione Gift Card all’interno dell’app. La nuova funzionalità, nata dalla collaborazione con Epipoli, gruppo Fintech italiano leader di mercato nelle carte prepagate, consente di acquistare e regalare le Gift Card direttamente tramite Samsung Pay, includendole nel proprio e-wallet o regalandole ad un altro utente. Le Gift Card potranno così essere spese in totale semplicità e sicurezza, online o direttamente negli store fisici dei brand aderenti.

“Samsung Pay continua a registrare una crescita costante ed è sempre più alto il numero di utenti Galaxy che utilizzano con soddisfazione questo comodo, semplice e sicuro metodo di pagamento elettronico contactless. Stiamo sempre più ampliando e diversificando questo servizio grazie all’introduzione di nuove funzionalità. L’abilitazione della nuova sezione Gift Card all’interno dell’app offre ancora maggiori opportunità ai nostri utenti e contribuisce sempre più alla realizzazione dei processi di trasformazione digitale in Italia, segnando un ulteriore passo in avanti verso la cosiddetta cashless society”, dichiara Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.