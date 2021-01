Samsung potrebbe debuttare in anticipo con gli Exynos dotati di GPU AMD

E se il Galaxy Z Fold 3 arrivasse con una iGPU firmata AMD? Recenti voci suggeriscono che Samsung sarebbe pronta a lanciare i suoi nuovi SoC Exynos dotati di grafica progettata da AMD prima del previsto.

Si tratterebbe solamente del risultato di una partnership conclusa nel 2019 tra Samsung e la casa inglese. Una partnership rinnovata all’inizio di gennaio, quando la casa coreana aveva promesso che la sua prossima generazione di SoC Exynos sarebbe stata equipaggiata con iGPU AMD Radeon per un cambio di rotta mai visto prima ad ora.

Come sintetizzato dal sito specializzato SamMobile, l’inizio dell’anno 2022 era quindi previsto per un’introduzione di questi nuovi chip su Galaxy S22 ma questo potrebbe avvenire già nel secondo o terzo trimestre del 2021.

Secondo quanto riportato da Ice Universe su Twitter, fonte interne ritengono che le iGPU Radeon progettate da AMD sarebbero già in grado di equipaggiare i futuri chip Exynos delle serie 2XXX e 1XXX seppur le tempistiche non siano certe al 100%.

L’alleanza tra Samsung e AMD è arrivata pochi mesi prima che il produttore coreano decidesse di sciogliere la sua divisione responsabile dello sviluppo interno dei core CPU, a favore della tecnologia sviluppata dalla britannica ARM. Questa decisione strategica ha consentito in particolare al recentissimo Exynos 2100 di avvicinarsi in classifica a Snapdragon 888 con cui condivide ora i core Cortex-X1 e Cortex-A78. Tuttavia, in termini di prestazioni grafiche, il nuovo chip di Samsung è ancora leggermente indietro rispetto alla concorrenza.



È qui che AMD e la sua esperienza in GPU dovrebbe rappresentare un punto di svolta per le prossime generazioni di Exynos. Almeno questa è la speranza di Samsung, che vorrebbe imporsi come alternativa a Qualcomm e MediaTek nel mercato dei SoC per smartphone.