Samsung presenta le nuove Tv: The Frame 2019 e The Serif

Samsung sarà presente a FeST – Il Festival delle Serie Tv con The Frame. Si tratta infatti di un televisore che sposa alla perfezione il tema scelto per questa seconda edizione di FeST: Breaking Stereotypes, che vuole raccontare le innovazioni del linguaggio delle serie Tv con particolare accento sulla rappresentazione che combatte gli stereotipi. The Frame rompe quelli che sono gli stereotipi di un televisore prendendo vita proprio quando lo si spegne, diventando un elemento di design e arredo grazie alla funzione Art Mode.

Design a impatto zero

“In linea con il nostro impegno nel creare soluzioni fuori dal comune, abbiamo scelto di promuovere questa iniziativa legata a una delle più attuali e coinvolgenti passioni degli italiani, contribuendo a offrire esperienze uniche anche grazie all’innovazione tecnologica di un televisore che scardina gli stereotipi.” ha dichiarato Adrian Graf, Responsabile Marketing & Retail del team AudioVideo di Samsung Electronics Italia. “Abbiamo progettato The Frame per le persone che desiderano le funzionalità di un TV UHD 4K senza dover rinunciare a un raffinato ed elegante interior design. Il concetto che stiamo portando avanti con The Frame è quello di offrire alle persone la libertà di progettare l’ambiente dei propri sogni con la possibilità di cambiare il design ogni volta che lo desiderano.”

Adrian Graf, Responsabile Marketing & Retail del team AudioVideo di Samsung Electronics Italia

The frame

The Frame, il televisore lifestyle di Samsung, presenta funzionalità avanzate e una maggiore possibilità di vivere l’arte adattandola ai propri spazi grazie a Samsung Art Store, che ospita una collezione diversificata e in continua crescita di opere d’arte e fotografie appartenenti a musei, gallerie e artisti tra i più importanti a livello mondiale. Con oltre 1.000 opere disponibili, Samsung Art Store è la più ampia piattaforma al mondo di contenuti d’arte e fotografie realizzata ad hoc per dei televisori, e disponibile in esclusiva per i TV The Frame.

Progettare gli spazi della casa con un tocco di interior design e lasciarsi ispirare ogni giorno dalle opere d’arte grazie alla tecnologia: questo è The Frame. L’interfaccia utente del televisore suddivide le centinaia di opere per categoria, come disegni o fotografie, e consente la creazione di una galleria d’arte personalizzata riproducibile in modo casuale e con la frequenza desiderata, proprio come una playlist di brani musicali.

The Frame 2019

The Frame 2019 è dotato di tecnologia QLED con risoluzione 4K e garantisce una qualità d’immagine in grado raggiungere il 100% del volume colore e quindi di garantire la riproduzione di colori più accurati e vivaci. The Frame 2019 integra anche HDR10+. Lo standard HDR10+ consente di regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso l’associazione di metadati dinamici. Samsung ha reso The Frame ancora più smart garantendo un’esperienza di home entertainment di design e suggestiva ma anche semplice e intuitiva. Bixby, infatti, offre la possibilità di accedere facilmente ai contenuti tramite comando vocale. Gli Smart TV Samsung 2019 interagiscono anche con Amazon Alexa e Google Assistant e integrano una nuova app per i contenuti video di iTunes e il supporto per Apple AirPlay 2.

Non solo TV

Grazie alla modalità Art Mode, quando non è in uso, i sensori di movimento e di luminosità integrati trasformano The Frame in un’opera d’arte. Proprio come un quadro tradizionale ha un aspetto diverso a seconda dell’ora del giorno, questi sensori regolano infatti la luminosità dello schermo in base alla luce presente nella stanza. Inoltre, il rinnovato Samsung Art Store di The Frame è la piattaforma ottimizzata che offre ai consumatori nuovi modi per accedere alle opere d’arte.

Nessun filo in vista

Il nuovo Tv di Smasmung è stato pensato per fondersi con lo stile d’arredamento e il design della casa, impreziosendolo con splendide opere d’arte. Gradevole da tutte le angolazioni, il Tv si integra alla perfezione con l’ambiente anche grazie alla staffa No Gap Wall-Mount che consente di appendere il televisore senza spazi tra il dispositivo e la parete garantendo un risultato impeccabile. L’estetica di The Frame è personalizzabile scegliendo una delle tre cornici magnetiche per consentire agli utenti di cambiare facilmente il design del proprio Tv. Non manca poi il cavo One Invisible Connection, un unico collegamento sottile e trasparente che trasmette sia l’alimentazione che i dati A/V eliminando l’ingombro fisico ed estetico dei cavi sotto il televisore.

The Serif 2019

Il Tv The Serif è stato sviluppato in collaborazione con i fratelli parigini Ronan ed Erwan Bouroullec – due dei designer di arredamento più famosi al mondo – che attraverso uno studio dell’oggetto e della sua interazione con lo spazio circostante, hanno creato un prodotto dall’estetica unica: The Serif. Con il suo design elegante, The Serif si contraddistingue anche per la base elegante e l’inconfondibile profilo a “I” maiuscola del carattere tipografico serif. .La speciale finitura abbina stile e resistenza, trasformando The Serif in un oggetto decorativo che si fonde perfettamente con l’ambiente.

Il modello 2019 di The Serif garantisce una qualità delle immagini ottimale grazie alla tecnologia QLED di Samsung. Quando viene utilizzato come TV, The Serif offre contrasti profondi, neri scuri e un volume colore del 100%. La modalità Ambient Mode aggiornata di Samsung fornisce informazioni, come notizie e aggiornamenti meteo, oltre alla possibilità di visualizzare immagini e fondersi in qualsiasi spazio quando il televisore è spento, migliorando la funzionalità complessiva di The Serif. Infine, con la funzione NFC, tecnologia per la comunicazione a corto raggio, è possibile ascoltare la musica che hai in archivio nel tuo cellulare direttamente sul tuo TV The Serif semplicemente appoggiando lo smartphone sul televisore.