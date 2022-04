Samsung prevede un record di profitti per il primo trimestre 2022

ll 2022 è iniziato alla grande per Samsung. Il produttore coreano ha svelato le proprie previsioni sui risultati operativi per il primo trimestre dell’anno. Quello che salta subito all’occhio è che sono assolutamente positivi: l’azienda dovrebbe registrare un aumento di poco superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nel suo rapporto prima della pubblicazione dei risultati ufficiali, Samsung ha annunciato due cifre. Innanzitutto il fatturato consolidato dei primi tre mesi dell’anno, che si attesta a 77 miliardi di won, ovvero circa 58 miliardi di euro. Samsung ha rivela poi anche le sue previsioni sull’utile operativo nello stesso periodo: quest’ultimo punterebbe a 14,1 miliardi di won (10,6 miliardi di euro), contro i 9,4 trilioni di won dell’anno precedente.

I risultati trimestrali definitivi saranno pubblicati il ​​28 aprile. Nel frattempo Samsung non ha dettagliato i risultati delle varie filiali, ma diversi analisti hanno approfondito la questione e ritengono che questi guadagni siano dovuti principalmente agli smartphone, oltre che ai chip di memoria.

L’aziende deve questi ottimi risultati al suo Galaxy S22, oltre che ai semiconduttori. Secondo alcuni media coreani, il solo ramo dei semiconduttori avrebbe potuto realizzare 8 miliardi di won (6 miliardi di euro) di profitto in questo trimestre. Questo sarebbe il risultato del noto aumento dei prezzi dei componenti elettronici di recente. Tuttavia, Samsung è il più grande fornitore di chip di memoria al mondo.

L’altra grande fonte di guadagno per il gruppo riguarda la serie Galaxy S22 uscita a febbraio. Il modello tradizionale in particolare, così come il Galaxy S22 Plus e S22 Ultra, hanno riscosso un enorme successo diventando molto richiesto in tutto il mondo.

Nel complesso, quindi, gli analisti prevedono che il 2022 sarà uno degli anni migliori per Samsung nonostante lo scenario globale.