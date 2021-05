Samsung realizzerà i display a 120 Hz per iPhone 13 Pro

Il sito coreano The Elec afferma che i modelli iPhone 13 Pro (sia standard che Pro Max) saranno fornirti di schermi a 120 Hz prodotti da Samsung Display. Non ci saranno altri fornitori coinvolti.

Cosa cambierà? IPhone 13 e l’iPhone 13 mini presenteranno schermi simili a quelli dei modelli attuali mentre solo i modelli Pro faranno il passaggio a 120Hz.

La gamma di iPhone di quest’anno includerà quattro diversi modelli, proprio come l’attuale generazione e per questo motivo Apple prevede di lanciare aggiornamenti per tutti.

La generazione del 2021 sarà probabilmente l’ultimo anno per l’iPhone mini. Cupertino sta pianificando la fine di questo particolare dispositivo per un motivo semplice: il dispositivo sta vendendo ben al di sotto delle aspettative e le persone vicine all’azienda hanno regolato la produzione in base alle richieste.