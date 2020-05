Dopo aver annunciato i risultati trimestrali la scorsa settimana, Samsung ha rivelato la percentuale delle entrate destinate alle attività di ricerca e sviluppo. Secondo l’agenzia Yonhap, Samsung ha speso 5,36 trilioni di Won (circa 4,36 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo nel periodo tra gennaio e marzo 2020.



L’investimento ha superato il precedente record di 5,32 trilioni, che era stato realizzato nel primo trimestre del 2018.





La cifra che Samsung ha riportato è pari al 9,7% delle sue vendite totali, ed è leggermente superiore al 9,6% degli investimenti di dodici mesi fa. Samsung è inoltre riuscita a battere un altro record nel campo della ricerca e sviluppo: quello dei soldi spesi nell’arco di dodici mesi: 20,19 trilioni di Won, rispetto al record precedente di 20 trilioni.



La società sudcoreana ha confermato che continuerà gli investimenti in ricerca e sviluppo come previsto e che la pandemia di coronavirus non farà cambiare alcun piano. L’agenzia Yonhap ha anche rivelato che Samsung detiene oltre 180.000 brevetti in tutto il mondo, di cui 5.075 in Corea del Sud e oltre 8.700 negli Stati Uniti.