Samsung rilascia un aggiornamento per le Galaxy Buds Live con nuove funzionalità

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per le cuffiette Galaxy Buds Live apportando varie funzionalità per renderle più simili al modello Pro. La versione del firmware è la R180XXU0AUB5 mentre l’aggiornamento pesa solo 2,2 MB e può essere installato in meno di un minuto.

Sono due le principali novità in arrivo. La prima riguarda la commutazione automatica, una funzionalità che tornerà chiaramente utile a coloro che utilizzano più di un dispositivo mobile Samsung. Se hai effettuato l’accesso con lo stesso account Samsung su più di un dispositivo e i Galaxy Buds Live sono accoppiati, dovrebbero passare automaticamente al dispositivo attivo quando rilevano una chiamata o la riproduzione di un contenuto.

“Connettiti automaticamente ad altri telefoni e tablet connessi al tuo account Samsung quando ricevi una chiamata o inizi la riproduzione di contenuti multimediali”, si legge nella descrizione di questa funzione nella schermata delle impostazioni.

Samsung aggiunge anche la possibilità di regolare il bilanciamento del suono da sinistra a destra. Questo è utile soprattutto se si vuole aumentare il volume di uno degli auricolari.

L’aggiornamento include anche miglioramenti senza dettagli e correzioni di bug, quindi nel complesso l’esperienza con Galaxy Buds Live dovrebbe ora essere molto più completa dopo l’installazione di questo aggiornamento.