Buone notizie per Samsung Electronics provengono dallassemblea annuale degli azionisti della compagnia sudcoreana. A parlare è stato DJ Koh, responsabile mondiale della divisione mobile, che si è detto fiducioso su un cambiamento in positivo delle fortune aziendali in Cina.

La Cina è un mercato a cui tutti guardano ma che, negli ultimi mesi si è fatto più complesso, pena un rallentamento generale delle vendite. Ne sa qualcosa Apple, i cui risultati finanziari degli ultimi trimestri sono stati fortemente influenzati (in negativo) proprio dall’area geografica della Grande Cina.

La stessa Samsung è alla ricerca di una ricetta per tornare vincente in quell’area geografica dove, nel 2013, il colosso sudcoreano faceva il 20% dei suoi affari. Oggi il fatturato in quella regione è sceso sotto l’1% .

Il manager ha assicurato agli azionisti che tutto è stato cambiato, proprio per garantire il tanto auspicato rilancio cinese: organizzazione, persone, canali di distribuzione. E proprio i nuovi flagship Galaxy S10 e le linee mid-range avranno il compito di restaurare gli antichi fasti.



Secondo Reuters, gli assi nella manica di Samsung sono molteplici: lo smartphone pieghevole Galaxy Fold e il nuovo Galaxy S10 in versione 5G sono fra le tecnologie premium più adatta per far breccia nel cuore dei consumatori, un terremo fra l’altro sul quale aziende come Apple non avranno il potenziale (nè i prodotti) per competere almeno fino al 2020.

Per spingere gli utenti che possiedono altre marche di telefoni a passare a Samsung, il produttore coreano propone promo e offerte di rottamazione. Grazie a un accordo stretto com JD.com, il più grande rivenditore on-line della Cina è possibile restituire il vecchio telefono e ottenere un nuovo Galaxy S10 con uno sconto fino a CNY3000 (circa 390 euro).

Secondo le prime informazioni, le vendite di Galaxy S10 in Cina starebbero andando a gonfie vele, con un tasso di acquisto addirittura doppio rispetto a quello del predecessore Galaxy S9. Nelle prime due settimane di commercializzazione S10 avrebbe venduto oltre 500.000 unità.