Samsung svela il Galaxy Watch 6 Classic al polso del calciatore Son Heung-min

Samsung è pronta a svelare le sue nuove novità al prossimo evento Galaxy Unpacked, tra cui gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, insieme ai nuovi orologi connessi Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic. Tuttavia, sembra che il calciatore coreano Song Heung-min abbia anticipato l’annuncio, visto indossare al polso un orologio connesso misterioso all’aeroporto internazionale di Incheon. Si presume che si tratti del Galaxy Watch 6 Classic, evidenziato dalla ghiera girevole attorno allo schermo e un design con schermo più grande e cornice più sottile rispetto al Galaxy Watch 4 Classic.

Samsung e il sostegno alle celebrità coreane

Samsung ha una lunga tradizione di sponsorizzazione di celebrità e artisti K-Pop durante le sue conferenze Galaxy Unpacked. Quest’anno, la conferenza si svolgerà anche a Seoul, in Corea del Sud, per mettere in risalto la cultura e gli atleti coreani. È un modo per il colosso mondiale degli smartphone di celebrare le partnership e mostrare l’impegno verso la Corea.

Nuove caratteristiche del Galaxy Watch 6 Classic

Il Galaxy Watch 6 Classic promette uno schermo più grande, bordi più sottili e un processore migliorato, che offre prestazioni più potenti e consumi energetici ridotti. L’atteso annuncio ufficiale di questo orologio è previsto per il 26 luglio durante l’evento Galaxy Unpacked.