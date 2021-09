Samsung svela ISOCELL HP1, la prima fotocamera da 200 Megapixel

Ultimamente, Samsung continua a sorprendere. Dopo l’innovativo schermo in grado di piegarsi in tre, l’azienda coreana ha presentato una rivoluzionaria novità. Si tratta del primo sensore fotografico in assoluto in grado di raggiungere una risoluzione di addirittura 200 Megapixel. Il suo nome è ISOCELL HP1.

Il nuovo Samsung ISOCELL HP1, il sensore con la maggiore risoluzione vista fino ad oggi, sfrutta fotorecettori minuscoli con pixel di dimensioni di 0.64 μm. Oltre a scattare foto a risoluzione elevatissima promette di essere una fotocamera in grado di operare anche in condizioni di luminosità molto scarsa grazie alla tecnologia ChameleonCell. Questa rende infatti possibile lo scatto anche di foto da 50 Megapixel unendo i pixel a gruppi di 4, o di foto da 12,5 Megapixel unendoli a gruppi di 16. In questo modo i pixel più grandi sono in grado di catturare più luce.

Per quanto riguarda i video, l’ISOCELL HP1 è in grado di catturare registrazioni ad 8K a 30 FPS con minime perdite nel campo visivo. Tutto questo sempre grazie a ChameleonCell, che può filmare con una risoluzione di 50 Megapixel.

Insieme a questo sensore, Samsung ha anche annunciato l’ISOCELL GN5, una fotocamera da 50 Megapixel con il sistema di auto messa a fuoco Dual Pixel Pro. Le sue dimensioni sono di 1.0 μm, ed per la prima volta è dotata della tecnologia Front Deep Trench Isolation, in grado di migliorare sensibilmente la quantità dell’immagine.

Non sono disponibili ancora date di uscita per nessuno dei due sensori, ma si ipotizza che la serie Galaxy S22 potrebbe essere la prima a utilizzare ISOCELL HP1