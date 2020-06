Samsung torna sul mercato dei notebook con tre modelli Galaxy Book

Il mercato dei notebook ha avuto una forte impennata nel periodo del lockdown. Molti consumatori, costretti a lavorare da casa e a dover organizzare una nuova postazione di lavoro hanno dovuto dotarsi di strumenti più moderni e performanti.

Dunque, un ottimo momento per il segmento, che continua da settimane a sfornare numeri positivi. In più, c’è l’aspetto legato alla possibilità di poter condividere con maggior facilità i contenuti dal proprio smartphone, cosa che un’azienda che è leader nel settore della telefonia è in grado di assicurare al meglio.

Samsung Galaxy Book S,... Samsung Galaxy book s aggiunge ai vantaggi di un laptop...

Una lunga premessa che spiega, in parte, la rapida diffusione dei laptop vocati alla mobilità, macchine leggere ma potenti, belle e dotate di interfacce intuitive.

Tre modelli di notebook per Samsung

Tre i modelli del nuovo esordio di Samsung nel mondo dei notebook (abbandonato qualche anno fa): Galaxy Book S, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion. Tutti offrono il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home e processori Intel.

Galaxy Book S pesa meno di un chilo di peso (950 grammi) ha uno spessore di 11,8 millimetri. Ha uno schermo da 13,3 pollici con pannello touchscreen, un processore Intel Core di nuova generazione, 8 GB di Ram e 256/512 GB di storage, con possibilità di espandere la memoria con microSD fino a 1 TB. È dotato di una fotocamera frontale da 1 Megapixel e di una batteria da 42 Wh, offre WiFi 6, due porte Usb Type-C e 1 porta combinata uscita cuffie /ingresso microfono. Integra quattro altoparlanti stereo by AKG.

Galaxy Book Flex ha un pannello Full HD da 13,3 pollici, pesa 1,16 Kg, 12 GB di Ram e 512 GB di storage, una fotocamera da 720p HD con microfono dual array e una S Pen integrata. Flex, così come il fratello maggiore Galaxy Book Ion, includono il primo display QLED al mondo su un computer portatile, offrendo un’esperienza di visualizzazione vivida e realistica. Progettato per la mobilità, Galaxy Book Flex sfoggia un corpo in alluminio per una maggiore protezione, con una finitura “Royal Blue”.

Con i nuovi controlli gestuali della S Pen, è possibile passare rapidamente da una slide all’altra in PowerPoint durante una presentazione o riavvolgere un video con un semplice movimento della mano.

Galaxy Book Ion 13, infine, è una macchina con display Qled da 13,3 pollici, 8GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione, Wifi 6, sensore delle impronte digitali, tastiera retroilluminata e super batteria da 69,7 Wh. Ci sono inoltre 3 porte Thunderbolt, due Usb, 1 Hdmi, una combinata UFS/MicroSD.

La struttura a conchiglia ultraleggera di Galaxy Book Ion 13 è stata realizzata in magnesio, con un design sottile (appena 12,9/14,9 mm di spessore e un peso di meno di un chilogrammo). Caratterizzato da una sofisticata colorazione “Aura Silver”, Galaxy Book Ion offre uno spettro di tonalità ad ogni angolazione, che gli conferisce un look elegante.

Prezzi e disponibilità Galaxy Book

Infine i prezzi: il Galaxy Book Flex costerà 1.699 euro, il modello Ion 1.429 euro, il Galaxy Book S avrà un prezzo di 1.229 euro.