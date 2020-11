Samsung ha lanciato una promozione speciale che permette agli amanti della tecnologia all’avanguardia di acquistare uno smartphone dal display flessibile della famiglia Galaxy ad un prezzo speciale.



Da oggi al 22 novembre, infatti, collegandosi al sito Samsung.com o accedendo all’app Samsung Members, sarà possibile ottenere un voucher pari a 500 euro sull’acquisto di un Galaxy Z Fold2 5G o un Galaxy Z Flip.

In pochi passaggi vi sarà fornito un codice alfanumerico che dovrete poi copiare in fase di acquisto nel sito di Samsung.

Per usufruire del bonus, basterà inserire il codice alfanumerico prima di concludere l’acquisto sullo shop online di Samsung.com, o presentare il codice a barre in formato cartaceo o direttamente dallo schermo del proprio device negli store fisici dove verrà scalato immediatamente dall’importo totale in cassa. Infatti, la promozione è valida sia sullo shop online di Samsung.com, sia nei negozi di elettronica di consumo aderenti.

Con questa speciale promozione, Samsung offre la possibilità di acquistare uno dei suoi smartphone pieghevoli a un prezzo esclusivo.

Per avvalersi della promozione e conoscere i termini e le condizioni dell’iniziativa è possibile consultare la pagina dedicata: https://www.samsung.com/it/offer/vouchergalaxyfoldables/