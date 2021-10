Samsung Unstoppable 2021: la casa delle sorprese

Torna in presenza anche il Samsung Unstoppable 2021, tradizionale appuntamento che Samsung dedica alla presentazione della sua line-up includendo quasi tutti i device presentati durante l’anno, una sorta di riassunto con la possibilità di vedere i prodotti nel loro ambiente naturale, la nostra casa.

La cas al centro del progetto

Negli ultimi 18 mesi le case sono diventate il centro di molte esperienze, trasformandosi in scuole, in uffici, in palestre e in spazi d’intrattenimento. Con tutto questo tempo trascorso tra le quattro mura domestiche, le case si sono rivelate un po’ troppo strette e per questo in Europa si avverte l’esigenza di un nuovo inizio. Quest’anno l’esperienza Life Unstoppable vuole riaccendere l’ispirazione di chi vuole reinventare la propria abitazione, con prodotti che permettono di ripartire con una vita all’insegna della meraviglia e del divertimento.

Un corto per promuovere la tecnologia

“Life Unstoppable: la casa delle sorprese” è il primo corto di questo genere firmato dal brand, in cui la tecnologia prende vita in modi inediti. L’esperienza conduce in sei diverse stanze della “casa delle sorprese” con vignette interattive, ciascuna dedicata a un gruppo di prodotti Samsung connessi che rispondono all’esigenza di accendere nuovi stimoli tra le pareti domestiche: dagli schermi degli smartphone pieghevoli ai TV immersivi , fino agli elettrodomestici che rendono gradevoli anche le incombenze meno amate.

Samsung: i prodotti

Tanti i prodotti presentati in maniera simpatica attraverso cortometraggi spiritosi e divertenti, dal frigorifero Bespoke, alla Soundbar Q800, passando per il monitor curvo Odyssey G9 dedicato al gaming. Non potevano poi mancare i televisori con The Frame e The Serif, così come i nuovi smartphone flessibili, qui rappresentati dal Galaxy Z Flip3 5G. Spazio anche alla pulizia con la scopa elettrica senza fili Bespoke Jet e il robot per pulire i pavimenti Bespoke Jet Bot.

Tutte le ultime novità dell’ecosistema Samsung con l’esperienza vivace e immersiva “Life Unstoppable: la casa delle sorprese” sono disponibili al pubblico dal 18 ottobre su www.samsung.com.