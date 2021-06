Samsung Watch Active 4 si mostra in nuovi render

A una settimana dal Mobile World Congress di Barcellona, le indiscrezioni sui possibili annunci continuano a circolare. Questa volta è il turno del Watch Active 4, il nuovo smartwatch di Samsung che si mostra per la prima volta in alcune immagini trapelate su internet.

Il design aggiornato di Watch Acti ve 4

Grazie alle immagini fornite da OnLeaks si può finalmente vedere il nuovo aspetto del Samsung Watch Active 4. Rispetto al suo predecessore presenta un design minimalista, con un telaio di alluminio (in due versioni, una da 40 mm e una da 44 mm), cinturino di gomma integrato col quadrante e due pulsanti posizionati sul lato destro.

Sarà disponibile, almeno inizialmente, in quattro colori: nero, argento, verde e oro. Il display è questa volta protetto da un vetro piatto e presenta cornici molto strette. Come sempre, quando si parla di modelli Active, non c’è alcuna cornice capace di ruotare fisicamente.

La stessa fonte riporta anche le specifiche tecniche. Il Samsung Watch Active 4 sarà alimentato da un nuovo processore da 5 nm e sfrutterà il sistema operativo TizenWear, fusione del Tizen OS usato nei modelli precedenti e del Wear OS impiegato da Google. Ulteriori informazioni, fra cui il prezzo e la data di lancio, saranno quasi sicuramente annunciate il 28 luglio in occasione dell’evento virtuale di Samsung al Mobile World Congress.