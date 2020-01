Samsung dovrebbe lanciare una TV completamente priva di cornici (Zero Bezel) al prossimo Consumer Electronics Show 2020 che si apre a Las Vegas il 7 gennaio. On-line sono già emersi un paio di rendering ufficiai che ci permettono di capire come sarà la nuova rivoluzionaria TV.



Il CES rappresenta infatti il palcoscenico perfetto per Samsung per svelare il nuovo prodotto TV. La società sudcoreana ha peraltro una storia di lanci dei suoi nuovi televisori premium al salone americano, e ciò fa pensare che anche quest’anno sceglierà la location del Nevada per la sua “prima visione”.

Alcuni leak dei giorni scorsi hanno indicato che la Tv senza cornici sarà disponibile solo nelle dimensioni minime da 65 pollici. Ciò potrebbe significare che il processo di produzione è talmente complicato da non essere adatto a polliciaggi più ridotti o che Samsung vuole differenziare ulteriormente la sua gamma Tv di fascia alta dal resto della concorrenza.



Il Tv dovrebbe avere un pannello 8K. Il design è molto curato: Samsung è stata in grado di ottenere un aspetto di grande impatto visivo saldando il display direttamente con il corpo.

È bene sottolineare che la nuova Tv senza cornici di Samsung non sarà un concept ma verrà prodotta a livello commerciale in serie a partire da febbraio.

Al momento non si sa nulla riguardo al prezzo del nuovo modello che, tuttavia, trattandosi di un prodotto super Premium, dovrebbe essere di fascia molto alta. Appuntamento dunque al Ces di Las Vegas.