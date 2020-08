Da Satispay 2 euro di rimborso sulla ricarica telefonica

Fino al 31 agosto chi effettuerà per la prima volta una ricarica telefonica con il servizio di Satispay otterrà un rimborso immediato di 2 euro. Per tutte le ricariche successive invece è previsto un rimborso dell’1%.

Per effettuare una ricarica con Satispay è sufficiente accedere alla sezione dedicata ai servizi, selezionare “Ricariche telefoniche”, scegliere l’operatore telefonico, indicare il numero di telefono del destinatario (il proprio o qualsiasi altro numero si desideri ricaricare come ad esempio quello di figli, amici, parenti o collaboratori) e, infine, inserire l’importo desiderato. Sullo schermo apparirà la conferma dell’operazione avvenuta e si riceverà l’immediato rimborso di una parte della spesa, grazie al Cashback di Satispay. La relativa ricevuta in digitale con tutti i dettagli del servizio acquistato sarà sempre disponibile all’interno della sezione “Profilo” dell’app.

Satispay funziona attraverso un’app disponibile su tutti i principali store. Indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito o debito, il servizio permette agli utenti di scambiare denaro con i contatti della propria rubrica, effettuare le ricariche telefoniche, pagare presso esercenti fisici e online convenzionati, pagare i servizi della Pubblica Amministrazione tramite pagoPA, risparmiare e usufruire di promozioni in maniera semplice, efficace e sicura.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito Web di Satispay.