SBS a IFA 2022: attenzione per l’ambiente, accessori lifestyle e tanta “energia”

Dal suono avvolgente alle icone della musica, dal lifestyle all’amore per l’ambiente: sono i principali argomenti che SBS, azienda leader nel settore degli accessori, presenterà a IFA 2022. Le novità saranno in vetrina per tutta la durata del salone berlinese al padiglione 32, Stand 100.

Linea green_e

green_e è un progetto di economia circolare che si esprime in una collezione di prodotti realizzata in partnership con green_e, una PMI francese specializzata nelle soluzioni sostenibili per il Pianeta.



Tutti i prodotti della nuova linea green_e sono realizzati in plastica riciclata e riciclabile e i packaging in carta riciclata e riciclabile. Grazie al partner Weeecycling, l’azienda è in grado di recuperare e trasformare la plastica in microgranuli. Con la gamma green_e, che offre al cliente 10 anni di garanzia, SBS – insieme con i suoi partner – punta ad assorbire 15,37 tonnellate di CO2.

Un progetto di grande ambizione che trova la sua massima concretizzazione nel Recycling Kit: in pratica ogni cliente può riciclare il suo vecchio prodotto elettronico (da uno smartphone a un semplice cavetto di ricarica o a un carica batteria) trasformando il packaging del prodotto acquistato in una busta con spedizione prepagata. Al resto penserà tutto SBS.

Come funzione green_e

L’etichetta presente in ogni confezione di un articolo green_e consente all’utente di restituire un prodotto usato, che verrà poi riciclato e reintegrato nel processo di economia circolare. Un vero engagement nei confronti del consumatore che si sentirà così parte integrante dell’anima green dell’azienda e saprà di poter collaborare, insieme a lei, a non inquinare il Pianeta.

Case&Me

All’interno di un corner dedicato, si può toccare con mano il nuovo brand Case&Me: si tratta di prodotti che raccontano un particolare stile di vita attraverso materiali, design e praticità: una concezione di moda che va oltre l’abbigliamento e che segue dogmi di eleganza e unicità per chi li indossa. Un progetto che rispecchia valori chiari: accessori lifestyle, divertenti e funzionali per clienti che provano un senso di desiderio che va oltre l’esigenza di acquisto.

Le realizzazioni di tendenza sono suddivisibili in: Novità, con forte caratterizzazione del logo per esaltare con eleganza il proprio outfit; Capsule collection, a tema invernale; Riconvertite, col brand Case&Me perché più coerente e appropriato nel trasmettere le esigenze del pubblico

che si è già avvicinato a questi prodotti.

Rolling Stones

La nuova Collezione Rolling Stone è stata pensata per un target che ama tecnologia e pop culture. Gli accessori sono nati dalla Collezione JAZ caratterizzata dall’eccellente riproduzione del suono e dalla Partnership con la rivista Rolling Stone. Fra i prodotti della nuova linea gli auricolari Sopop, true wireless Bluetooth, lo Speaker wireless band da 5W, dotato di finiture di pregio, tasti multifunzione e prestazioni elevate e le cuffie wireless Band M8 che offrono fino a 20 ore di ascolto continuativo.





Ma le novità di SBS non finiscono qui: allo stand dell’azienda italiana si potranno toccare con mano i prodotti della linea Energia, con Evo Line, la cui peculiarità è quella di avere un display LCD attraverso il quale monitorare con la massima precisioni i livelli di carica. Spiccano, fra i tanti prodotti, il Power bank multi-porta da 20.000 mAh e il Cavo con doppia porta USB-C.

Insomma, per completare la propria dotazione di accessori, l’appuntamento è allo stand SBS all’IFA 2022.