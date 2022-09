SBS acquisisce Puro

SBS ha acquisito Puro, accessorista modenese fondato nel 2002 e ben conosciuto a livello internazionale, dall Europa al Giappone e fino al Medio Oriente.



Il marchio Puro si è sempre caratterizzato per la sua capacità di intercettare le esigenze dei consumatori, con particolare attenzione al mondo Apple, offrendo una gamma prodotto trasversale, sostenibile e di qualità.



A fronte della maturata esperienza, il personale di Puro continuerà ad operare presso la sede di Modena lavorando in sinergia con il team di Miasino, mentre le attività logistiche verranno progressivamente trasferite nel polo logistico di SBS a Paruzzaro.



“Lo spirito innovativo e il know-how di SBS, porterà un importante cambiamento all’interno di Puro. Siamo certi che questa operazione – in linea con le nostre prospettive di crescita – possa creare importanti opportunità per i nostri Partner; non solo: permetterà anche di insediarci in modo ancora più capillare nel mercato.” commenta Sandro Storti – CEO di SBS.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver intrapreso l’acquisizione di Puro” ha commentato Giorgio Stella, nuovo CEO di P-Mobile, veicolo creato per l’operazione, “l’integrazione di questa realtà all’interno di SBS ci permetterà di arricchire le nostre competenze in alcuni mercati strategici e rilevanti”.



SBS si conferma in tal modo uno dei primi attori nel mercato nazionale e internazionale degli accessori per telefonia, smartphone e tablet: l’azienda italiana è presente in più di sessantacinque Paesi e conta quattro presenze europee dirette (Francia, Germania, Svizzera e Polonia).